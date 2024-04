Die Trennung von Arbeit und Privatleben verschwimmt, erklärt Hans Rusinek: «Wir können immer schlechter unterscheiden zwischen uns als Person und unserer beruflichen Rolle.»

Dabei würden bestimmte Arbeitslogiken immer mehr in unseren Alltag eingreifen: «Wer im Verein ist, arbeitet an seinem Sozialkapital. Machen Sie Sport, so arbeiten Sie an Ihrer Resilienz. Sie machen gar nichts? Das ist Self-Care-Arbeit! Beruflicher und persönlicher Sinn werden ständig vermischt.»