Tom Segev wurde 1945 im damaligen Mandatsgebiet Palästina geboren, kurze Zeit vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Seine Eltern, ein Architekt und eine Fotografin, waren 1933 aus Nazi-Deutschland geflohen.

Segev wuchs in Jerusalem auf, studierte Geschichte und promovierte über KZ-Kommandanten. Neben seiner Tätigkeit als Historiker arbeitete er als Journalist – auch in Deutschland und der Schweiz. Segev lebt in Jerusalem.