Der NRD stellt 60 Bände der Tagebuch-Fälschungen online. 40 Jahre nach dem «Stern»-Skandal von 1983. Das kommt nicht überall gut an.

Die gefälschten «Hitler-Tagebücher» stehen erneut in den Schlagzeilen: 40 Jahre, nachdem der «Stern» die vermeintliche Sensation publik machte, hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) die gefälschten Bücher digital aufbereiten lassen. Seit dem Abend des 23. Februars sind insgesamt 60 Bände der Fälschungen auf der NDR-Website abrufbar.

Kopien mit KI aufbereitet

Die Aufbereitung der handschriftlichen «Tagebücher» sei mit Kopien der Originale erfolgt, teilte der Sender mit. Die Originale der gefälschten «Hitler-Tagebücher» liegen gesperrt beim «Stern» im Verlag Gruner+Jahr, der mittlerweile zum RTL-Konzern gehört.

Die Tagebuch-Kopien seien mithilfe von Künstlicher Intelligenz in ein Transkript übersetzt worden. Dieses erlaubt es, nach einzelnen Schlagworten zu suchen.

Wie der NDR mitteilte, stammen die Kopien aus verschiedenen Quellen: unter anderem etwa aus dem Nachlass der Journalistin und Holocaust-Forscherin Gitta Sereny, dem Vorlass des Strafverteidigers Kurt Groenewold, der zuletzt auch den «Tagebuch»-Fälscher Konrad Kujau vertreten hatte, und aus dem Kujau-Kabinett, einem Museum für Fälschungen.

Der «Stern» und die gefälschten «Hitler-Tagebücher» Box aufklappen Box zuklappen Es waren «Breaking News» schlechthin. Das deutsche Nachrichtenmagazin «Stern» rief am 25. April 1983 zu einer internationalen Medienkonferenz – und präsentierte eine «historische Sensation», die angeblich originalen «Hitler-Tagebücher»: 62 Bände, die der «Stern» für 9,3 Millionen DM (rund 4,5 Millionen Franken) erworben hatte. Was als Sensation begann, endete als einer der grössten Medienskandale der Bundesrepublik. Denn mit der auszugsweisen Veröffentlichung durch den «Stern» folgten sogleich auch Zweifel an der Echtheit der «Tagebücher». Als Fälschung entlarvt Nur ein paar Wochen später, am 6. Mai 1983, vermeldeten Nachrichtenagenturen, dass es sich bei den Tagebüchern um Fälschungen handle. Belege dafür lieferten das Bundesarchiv sowie das Bundeskriminalamt. Ein zentraler Beweis für die Fälschung: Die Tagebücher waren zweifelsfrei auf «Nachkriegspapier» geschrieben worden. Hinter der Fälschung stand der deutsche Maler und Aktionskünstler Konrad Kujau. Über den Hamburger Reporter Gerd Heidemann gelang es Kujau, seine Tagebuch-Fälschungen an den «Stern» zu verkaufen. Beide wurden nach dem Skandal zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Super-Gau wird zur Satire Für den «Stern» war der Tagebuch-Skandal ein Super-Gau: Das Magazin musste sich öffentlich entschuldigen, die Chefredaktion trat geschlossen zurück. Der Ruf des «Stern» war nachhaltig geschädigt. Ein paar Jahre später wurde der Skandal zur Satire: 1991 widmete sich die britische Serie «Selling Hitler» dem hollywoodreifen Stoff, mit Jonathan Pryce in der Hauptrolle. Ein Jahr darauf wagten sich auch die Deutschen an eine filmische Umsetzung: Die Satire «Schtonk!» mit Götz George und Uwe Ochsenknecht in den Hauptrollen zeichnete die Ereignisse als freche Posse nach – und erhielt prompt eine Oscarnominierung als bester fremdsprachiger Film.

Wissenschaftlich begleitete Publikation

Die digitale Veröffentlichung des NDR begleitete ein wissenschaftlicher Beirat. Diesem gehörten unter anderen der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke und die Historikerin Heike Görtemaker an, die mit Publikationen über Eva Braun und «Hitlers Hofstaat» bekannt wurde.

Legende: Der Fälscher der Hitler-Tagebücher: Konrad Kujau (1938-2000) in einer Aufnahme von 1995. imago Becker&Bredel

Beide bewerten die Inhalte der «Tagebücher» als Geschichtsfälschung. «Kujau erfindet hier eine positive Hitlerfigur», sagte Görtemaker und kritisierte: «Der fiktive Hitler hat mit nationalsozialistischen Gewaltverbrechen nichts zu tun.»

Kujau habe Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nazis freispechen wollen, erklärte Funke. Der NDR sieht diese Interpretation durch eine Reihe von Zitaten in den Texten belegt. Kujau sei tiefer in die neonazistische Szene seiner Zeit verstrickt gewesen als bislang bekannt.

Kritik an der Notwendigkeit

Die gestrige Ankündigung des NDR rief bereits erste Kritiker auf den Plan. So zweifelt etwa die FAZ an der Notwendigkeit der NDR-Publikation: Die gefälschten Tagebücher hätten «niemandem gefehlt, schon weil das, was längst öffentlich ist, völlig reicht, dass einem übel wird davon».

Ob nötig oder nicht: Internationale Schlagzeilen wie jene in der «Times» sind den gefälschten «Hitler-Tagebüchern» auch 40 Jahre nach dem Skandal gewiss.