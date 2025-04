Millionen Gläubige, Schaulustige und Staatsoberhäupter aus aller Welt nehmen am Samstag auf dem Petersplatz und via Medien Abschied von Papst Franziskus. Beigesetzt wird er in der päpstlichen Kirche Santa Maria Maggiore – ausserhalb der Vatikanmauern.

Weniger Särge, weniger Pomp. Die neuen Regeln für die Papst-Beerdigung hat Franziskus selbst festgelegt. In seinem Testament, das der Vatikan wenige Stunden nach dem Tod von Franziskus veröffentlicht hat, legte er fest: «Das Grab soll im Boden sein, einfach, ohne besonderen Schmuck und mit einer einzigen Inschrift: Franciscus». Der Papst wird in einem einfachen Holzsarg – ausgekleidet mit einem Bleisarg – beigesetzt. Bis anhin wurden Päpste während langfädiger Zeremonien in zwei kostbare Holzsärge und einen Bleisarg gebettet.

Nicht wie ein weltlicher Herrscher

Früher erinnerten Papstbegräbnisse an die Beisetzung von römischen Kaisern. Franziskus aber verfügte im Testament, nicht wie ein «Herrscher der Welt» bestattet werden zu wollen.

Legende: Santa Maria Maggiore ist eine der vier Papst-Basiliken in Rom. Hier bereitet man sich auf die Beerdigung von Papst Franziskus vor. Keystone/EPA/ANGELO CARCONI

Papst Franziskus wollte weniger Pomp bei seinem Begräbnis und auch nach seinem Ableben als einfacher Mensch wahrgenommen werden. Das Begräbnis des Bischofs von Rom sei das eines Hirten und Jüngers Christi und nicht eines mächtigen Mannes «dieser Welt», verfasste er.

Das Papstbegräbnis: Ein metaphysisches Ereignis

Am Ende der Messfeier wird der Leichnam von Papst Franziskus vom Petersdom in die Kirche Santa Maria Maggiore überführt, seine Lieblingskirche. Dort findet er in der Nähe der weltberühmten Marien-Ikone die letzte Ruhe. Jesuiten wie Franziskus erinnern besonders, dass ihr Ordensgründer Ignatius von Loyola in dieser Kirche seine erste Messe feierte.

Die Basilika Santa Maria Maggiore in Rom war für Papst Franziskus ein besonderer Ort. 126-mal soll er die Kirche besucht haben – und hier wird er seine letzte Ruhe finden.

Das heiligste Stück der Basilika Santa Maria Maggiore: «Salus populi Romani» (lat. für «Heil des römischen Volkes») ist eine Ikone der Gottesmutter und die historisch bedeutendste Marien-Ikone Roms.

Die Basilika wurde Grablege zahlreicher Päpste vor Franziskus. Unter anderem ist Papst Pius V. (1504–1572) in einer Seitenkapelle der Santa Maria Maggiore beigesetzt.

Nach eigenem Wunsch wird er als achter Papst im Marienheiligtum bestattet: anders als seine Vorgänger ohne kolossales Marmorgrabmahl, sondern in der Erde mit schlichter Grabplatte.

Totenmessen werden in der Kirche seit dem 2. Jahrhundert nach Christus gefeiert. Dabei wird der Tod als Übergang in eine neue Lebensphase verstanden. Daran erinnern freudige Elemente in der Liturgie wie das Halleluja und Gloria.

Wird der Vatikan den Mächtigen der Welt die Leviten lesen?

Geballte weltliche Macht wird mit den Staatsgästen bei der Trauerfeier anwesend sein: US-Präsident Donald Trump, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, Argentiniens Präsident Javier Milei, Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und viele mehr.

Das Requiem für den verstorbenen Papst ist gleichzeitig eine römisch-katholische Messe unter Vorsitz von Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums. Auf die Predigt darf man gespannt sein.

Die Kritik von Franziskus wird nicht allen passen

Die Predigt dürfte an die Kernbotschaften von Franziskus erinnern: Seine scharfe Kritik an Krieg und Kapitalismus, an Ausbeutung von Mensch und Natur und dem menschengemachten Klimawandel.

Auch der päpstliche Appell, Geflüchtete aufzunehmen und die Menschenwürde zu achten, mehr Geld für Nothilfe und weniger für Rüstung aufzuwenden, widerspricht wohl der Politik der meisten anwesenden Staatsgäste.

Santa Maria Maggiore – Ruhestätte von Franziskus Box aufklappen Box zuklappen Legende: Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore an seinem ersten vollen Tag als Oberhaupt der 1.2 Milliarden Katholiken. (14. März 2013) Keystone/EPA/OSSERVATORE ROMANO Die monumentale Basilika aus dem 4. Jahrhundert ist die bedeutendste Marienkirche der römisch-katholischen Kirche. Den Bau errichteten die frühen Bischöfe auf dem höchsten Hügel Roms, dem Esquilin. Diese Kirche sollte die Ewige Stadt christlich dominieren – daneben standen damals noch heidnisch-römische Tempel. Im Jahr 434 wurde die Kirche dann Maria geweiht. Die heute einzigartigen Mosaiken an den Wänden erklärten den Menschen damals die neue Heilslehre des Christentums. Heiligstes Stück in Santa Maria Maggiore ist die spätantike Marien-Ikone namens «Salus populi romani» («Heil des römischen Volkes»). Diese Ikone spielt im Leben der Päpste ebenso eine Rolle wie in der politischen Kirchengeschichte: An sie wandten sich Päpste in Not- und Pestzeiten. Auch Franziskus hielt Fürbitte während der Covid-Pandemie. 126-mal soll Franziskus diese Marienkirche besucht und hier gebetet haben, auch vor und nach jeder Reise. Auch vor seiner letzten Reise war er noch dort.

