Sri Sri Ravi Shankar, Link öffnet in einem neuen Fenster gehört laut Forbes zu den einflussreichsten Personen Indiens. Weltweit hat der indische Guru und Friedensbotschafter mehrere Millionen Anhänger. Laut Eigenaussagen konnte Shankar schon mit vier Jahren aus der hinduistischen Schrift Bhagavad Gita rezitieren, meditierte früh und praktizierte bereits als Kind Yoga.

Zu seinen Lehrern gehört der indische Gelehrte Sudhakar Chaturvedi – ein langjähriger Freund von Mahatma Gandhi, der Shankar auch mit dessen Gedankengut bekannt machte. Danebst war Shankar mit Maharishi Yogi, dem durch die Beatles bekannten Lehrer für «Transzendentale Meditation», zwei Jahre auf dem Seelisberg in der Schweiz.

1981, nach einem 10-tägigen Schweigeretreat habe Shankar schliesslich eine eigene Atemtechnik entdeckt, die heute unter dem Titel «Sudarshan Kriya» patentiert ist. Diese wird auch in Shankars «Art of Living»-Kursen, Link öffnet in einem neuen Fenster gelehrt. Das Ansinnen dieser Kurse: eine friedliche und stressfreie Welt.

So nutzt er denn sein Wissen auch bei Friedensverhandlungen, wie etwa zuletzt sehr erfolgreich in Kolumbien, wo er zwischen der Rebellengruppe FARC und der Regierung nach 50-jährigem Konflikt einen Friedensvertrag erwirken konnte.