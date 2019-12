Die Bibeltheologin Brigitte Kahl wurde in Ostdeutschland geboren, lehrte an der Humboldt-Universität Berlin und lehrt seit rund 20 Jahren am Theologischen Seminar der Columbia University in New York.

Ihre wichtigsten Arbeiten umfassen feministische und befreiungstheologische Studien, etwa zum Denken des Apostels Paulus.