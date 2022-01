Frau Minne statt Rudolf Brun: Die Umbenennung einer Brücke soll an die Judenverfolgung in Zürich erinnern. Aber wer war Frau Minne?

Mitten in Zürichs Altstadt führt eine zentrale Brücke über die Limmat. Benannt ist sie nach Rudolf Brun, dem ersten Bürgermeister der Stadt. Nun soll sie, so will es der Vorstoss der Stadtzürcher Alternativen Liste, nach Frau Minne benannt werden. Der Vorstoss fordert ausserdem, dass die nahegelegene Brunngasse Moses-ben-Menachem-Gasse heissen soll, nach dem Sohn von Frau Minne.

Hintergrund der Geschichte: Rudolf Brun soll im 14. Jahrhundert die Verfolgung und Ermordung von jüdischen Mitbürgern toleriert haben. Er habe gar selber von der Enteignung jüdischen Besitzes nach den Pest-Pogromen profitiert. Wer aber war Frau Minne, die Anwärterin auf den Brückennamen?

Audio Der lange Weg der Juden in die Eidgenossenschaft 25:28 min, aus Perspektiven vom 17.01.2016. abspielen. Laufzeit 25:28 Minuten.

Ein reiches Leben an der Brunngasse

Einblick in das Leben der wohlhabenden jüdischen Familie um Frau Minne gibt es in einem Altstadthaus an der Brunngasse 8. «Die Familie verstand sich als Teil der Oberschicht», sagt Dölf Wild, der ehemalige Stadtarchäologe Zürichs. Die Familie ist mit Geldgeschäften reich geworden.

Dölf Wild Box aufklappen Box zuklappen Legende: Dölf Wild Während 24 Jahren hat der Archäologe und Historiker Dölf Wild die Stadtarchäologie in Zürich geleitet. In dieser Funktion hat er die Freilegung der Malereien an der Brunngasse 8 begleitet und verantwortet. Heute arbeitet er an verschiedenen historischen Projekten. Er hat die Gründung des Museums «Schauplatz Brunngasse» mitinitiiert.

Sie richteten in ihrem Haus einen Festsaal ein und liessen prächtige Wandmalereien anbringen. «Mit diesem Saal und den Malereien leistete sich die jüdische Familie einen Ort, der dieses Verständnis ausdrückt», erklärt Wild, der die Freilegung der Malereien begleitet hat. Er hat ein kleines Museum mitgegründet, das den Festsaal öffentlich zugänglich macht: «Schauplatz Brunngasse».

Ein Museum, das keines sein will Box aufklappen Box zuklappen Der «Schauplatz Brunngasse 8» entstand auf Initiative des ehemaligen Stadtarchäologen Dölf Wild und des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG. Mit Unterstützung von Stadt und Kanton ist der Festsaal mit den Malereien heute zugänglich für die Öffentlichkeit. Es sei kein Museum, sagt Dölf Wild: «Wir nennen es ‘Schauplatz Brunngasse’, denn die Malereien befinden sich immer noch auf der Wand, an die sie einst hingemalt wurden. In diesem Raum haben die Aktivitäten der Familie von Frau Minne stattgefunden, und von hier wurden wahrscheinlich auch Familienmitglieder verschleppt und ermordet. Es ist ein Ort des Geschehens, ein Schauplatz eben.»

Die Malereien, entdeckt vor 25 Jahren, gehören zu den historischen Schätzen von Zürich. Sie erhalten auch international viel Beachtung, von Juden und Nichtjuden, Wissenschaftlerinnen und Laien.

Ein neuer Dokumentarfilm von Hildegard Keller wurde über sie gedreht: «Brunngasse 8» nimmt die Geschichte des Hauses an der Brunngasse 8 zum Ausgangspunkt für eine Zeitreise ins jüdische und christliche Mittelalter von Zürich.

Die Wandmalereien der Brunngasse 8

1 / 3 Legende: So sieht die Brunngasse heute aus, in der sich das historische Haus befindet. Stadtarchäologie Zürich 2 / 3 Legende: Die Malereien wurden von der verstorbenen Restauratorin Barbar Könz freigelegt. Stadtarchäologie Zürich 3 / 3 Legende: Die Westwand des Hauses: Beim genauen Hinsehen erkennt man eine Falknerin zu Ross, der Falke auf dem ausgestreckten Arm. Stadtarchäologie Zürich

Frau Minne, die Geschäftsfrau

Welche Rolle hatte Frau Minne? Sie hat Geldverleih betrieben, trat als Geschäftsfrau auf. Um den wichtigen Geldverleih mussten sich zu der Zeit Juden kümmern, denn das Geschäft mit Zinsen war Christen verboten.

Bei Frau Minnes Sohn, Moses-ben-Menachem, handelt es sich gemäss der Forschung wahrscheinlich um den berühmten Rabbi Moses von Zürich. Er war Vorsteher einer Talmudschule und Verfasser des «Zürcher Semak», eines wichtigen Kommentars zum Talmud.

Mit dem Morden verschwanden die Schulden

Dann kam die Pest. Und mit ihr die Suche nach Sündenböcken. Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Zürich wurden verfolgt, gefoltert und am 23. Februar 1349 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Die christliche Oberschicht habe direkt von der Judenverfolgung profitiert, erklärt Dölf Wild. Die Schulden, die sie bei den Juden hatten, seien einfach aufgehoben worden. «Das ist mehrfach belegt. Jüdische Häuser wurden enteignet, Schulden gestrichen.»

Puzzleteilchen der Überlieferung

Es wird vermutet, dass einzelne Kinder der Familie von Frau Minne die Verfolgung überlebten und später in Rapperswil wohnten. Eine Urkunde belegt, dass sie auf alle Ansprüche gegenüber der Stadt verzichten mussten. Die Überlieferung enthält bloss Puzzleteilchen, man kenne längst nicht alle Umstände dieser Dramen, betont Wild.

Um 1353 ist wieder eine jüdische Gemeinde in Zürich nachgewiesen. Sie mussten von vorne beginnen.