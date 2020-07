Jugendwort des Jahres

Ich_iel, Link öffnet in einem neuen Fenster steht für «Ich im echten Leben». Es ist ein deutschsprachiges Forum auf der sozialen Plattform Reddit, einem Community-Netzwerk, auf dem monatlich 300 Millionen Nutzerinnen und Nutzer Posts verfassen. Die Sichtbarkeit der Beiträge kann mit einem «Up-» oder «Downvote» beeinflusst werden. Besonders erfolgreich sind Memes: Bilder oder Videos, kombiniert mit pointierten Texten.

In der 172’000 User grossen Community von ich_iel posten die meist 16-29-jährigen Userinnen Memes, die ihren Alltag abbilden sollen. Beliebte Themen sind der Schulalltag, Alkohol und Witze über deutsche Politik. Das oberste Gebot des Forums lautet aber: nur deutschsprachige Beiträge bitte. So heisst es nicht «posten», sondern «pfostieren» «Maimais», nicht «Memes», Up- und Downvotes werden zu «Hochwähli» und «Runterwähli», Posts werden «Pfosten» oder «Pfostierungen» genannt – und wer gegen die Regel verstösst, wird mit «Hurensohn» in die Schranken gewiesen.

