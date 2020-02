Frauen sollen stark sein, selbstbewusst, sich wehren, sich durchsetzen: Das klingt oft einfacher, als es ist.

Die Psychologin Julia Onken beschäftigt sich seit Jahren mit dem Selbstbewusstsein von Frauen: Wie kann es gelingen? Indem man bedingungslos an sich glaubt, sagt sie – und sich Verbündete sucht.

Julia Onken Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Julia Onken ist diplomierte Psychologin und Psychotherapeutin, Autorin und Leiterin des Frauenseminars Bodensee. Ihr Buch «Mit dem Herzen der Löwin» (Verlag C.H. Beck 2018) beschäftigt sich mit dem Selbstbewusstsein von Frauen.

SRF: Früher mussten Frauen oft hinter ihren Männern zurückstehen. Was hat sich geändert?

Julia Onken: Frauen sind sich immer mehr bewusst: «In mir steckt wahnsinnig viel und das, was in mir steckt, will ich zur Blüte bringen.»

Aber die Umsetzung ist oft schwierig, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Es ist zum Beispiel noch lange nicht allen klar, dass wir eine hervorragende Kinderbetreuung brauchen. Sonst bleiben die Frauen auf der Strecke. Wenn es uns nicht gelingt, den Alltagsservice neu einzuteilen, dann wird alles beim Alten bleiben.

Frauen müssen bei sich selbst anfangen.

Frauen müssen sich aber auch selber aus dem Schatten von Männern heraus bewegen. Sie können nicht erwarten, dass das von aussen kommt – sie müssen bei sich selbst anfangen.

Was müssen Frauen bei sich selbst besonders fördern?

Die Treue zu sich selbst. Sie müssen lernen, dem, was sie empfinden, Beachtung zu schenken. Sich selbst und den eigenen Wünschen treu zu bleiben. Sich also weniger an ein Aussen anzupassen, sondern sich an sich selbst orientieren.

Was braucht es, um sich selbst treu zu bleiben?

Es braucht eine grosse Portion Reflexion, absolute Ehrlichkeit mit sich selber – und gute Freundinnen, mit denen man offen über alles reden kann: auch über Ängste und grössenwahnsinnige Ideen. Man muss sich ganz gezielt Leute aussuchen, die an einem interessiert sind und an einen glauben.

Die Miesmacher muss man meiden.

Das Zweite ist: Man muss sich fernhalten von denen, die selber nichts auf die Reihe bringen, die aber immer an etwas herumknabbern und negativ sind. Mit denen redet man meinetwegen übers Wetter oder über Belanglosigkeiten, aber sicher nicht über das, was einem am wichtigsten ist.

Wie können sich Frauen selbst ermächtigen?

Frauen ermächtigen heisst, auch an andere Frauen zu glauben. Schluss mit dem Schwesternstreit! Schluss mit diesem kritischen Blick, der immer den Mangel der anderen Frau in den Fokus nimmt: Darin sind wir Weltmeister.

Ohne Hilfe im Haushalt wäre es nicht möglich gewesen.

Man sollte sich bewusst davon freimachen und sagen: Ich werde mich zukünftig an der Fülle orientieren, die Frauen zu bieten haben. Mich interessiert nicht die Rocklänge einer Frau oder ob sie lange Wimpern hat. Mich interessiert, was sie zu sagen hat. Das ist für mich das Wichtige. Das gibt ein Gefühl von «Wir miteinander».

Sie sind eine erfolgreiche Frau: Psychologin, Buchautorin und Leiterin des Frauenseminars Bodensee. Wie konnten Sie sich persönlich durchsetzen?

Ich konnte immer das umsetzen, was mich interessiert hat – und zwar leidenschaftlich und mit meiner ganzen Energie. Aber ich hatte eine Hilfe, die mir im Haushalt beigestanden ist. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.

Wie hätte ich sonst auf Lese-Tournée gehen können, wenn ich noch hätte für den Haushalt sorgen müssen? Die Kinder hätte ich nicht mitnehmen können.

Und ich hatte bereits seit Kindheit ein Grundkapital: meine Mutter. Sie interessierte sich für mich. Sie wollte alles wissen, was ich denke. Sie liess mir zukommen: «Du bist ein wahnsinnig interessantes Kind.» Das hat mich immer getragen. Das war ein Boden, durch den ich nicht knallen konnte.

Das Gespräch führte Sandra Steffan.

Sendung: SRF 1, Kulturplatz, 19.2.20, 22:25 Uhr