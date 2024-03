Der Begriff Quarterlife Crisis (QLC) beschreibt eine Phase der Unsicherheit, Unzufriedenheit und der Suche nach Sinn im Leben, die oft in den 20ern oder frühen 30ern auftritt. Während die Midlife-Crisis typischerweise mit Menschen in ihren 40ern oder 50ern in Verbindung gebracht wird, bezieht sich die Quarterlife Crisis auf eine ähnliche, jedoch frühere Lebensphase.

Die Betroffenen fühlen sich oft überfordert von den Herausforderungen der Erwachsenenwelt: Unsicherheit, Beziehungsfragen, finanzieller Druck und die Suche nach persönlicher Identität und Erfüllung. Die Quarterlife Crisis kann dazu führen, dass Menschen ihre bisherigen Lebensentscheidungen infrage stellen und nach neuen Wegen suchen.

Der Begriff hat seinen Ursprung in den 1990er-Jahren und wurde in verschiedenen Medien und Popkulturquellen verwendet, um die Erfahrungen junger Erwachsener zu beschreiben, die sich in dieser schwierigen Lebensphase befinden.

