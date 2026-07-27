«The Most Wuthering Heights Day Ever»
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Bild 1 von 12. Diese Tanzparty ist eine Liebeserklärung an Kate Bushs Kultsong «Wuthering Heights»: Hunderte Menschen in roten Kleidern tanzten gestern in der englischen Stadt Birmingham die berühmte Choreografie zum Song «Wuthering Heights» von 1978 – passend zu Bushs ikonischem roten Kleid aus dem Musikvideo. Bildquelle: Getty Images/Katja Ogrin.
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Bild 2 von 12. Wimmelbild, ganz in Rot: «Who wouldn't be delighted by it?» (Wer wäre davon nicht entzückt?), sagte eine der Organisatorinnen, Bridget Pairaudeau aus Bristol, gegenüber der BBC. Auch in der Küstenstadt Folkestone (im Bild) scharten sich die Fans. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta .
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Bild 3 von 12. Beim weltweiten Fan-Event, genannt «The Most Wuthering Heights Day Ever», stellen Fans die berühmte Choreografie aus dem Musikvideo nach. Darin tanzt Kate Bush aussergewöhnlich ausdrucksstark: Mit dramatischen Gesten, weit ausholenden Armbewegungen und viel Gefühl. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta.
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Bild 4 von 12. Grosse Gesten gehören fest zum Erscheinungsbild des Events, das sich seit 2013, als die erste Ausgabe in Brighton stattfand, zum weltweiten Trend entwickelte. Bildquelle: Getty Images/Katja Ogrin.
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Bild 5 von 12. Der typische Look: rotes Kleid, rote Strumpfhose, rote Blume im Haar, oft eine schwarze Perücke und ein schwarzer Gürtel – angelehnt an das Musikvideo-Outfit. «Wuthering Heights» war Kate Bushs Durchbruch und gilt bis heute als eines ihrer bekanntesten Werke. Die Vorlage für das Lied ist der Roman «Wuthering Heights» («Sturmhöhe») von Emily Brontë. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta.
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Bild 6 von 12. Mit dabei sind auch die Kleinsten – (noch) ohne oder nur halb im Kate-Bush-Hommage-Outfit. Aber das könnte ja noch werden! Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta.
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Bild 7 von 12. Auch der eine oder andere Vierbeiner wurde beim «The Most Wuthering Heights Day Ever» gesichtet. Das mit rosenähnlicher Spitze und Schleifchen verzierte Kleidchen? Ein Augenschmaus. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta .
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Bild 8 von 12. Diese Dame hat wohl ein Faible für ausladenden Kopfschmuck – und weicht damit ein wenig vom Vorbild aus dem Musikvideo ab. Denn: Da finden sich nur wenige Blüten, seitlich im Haar. Das Halsband ist aber recht originalgetreu gestaltet. Bildquelle: Getty Images/Gareth Fuller – PA Images .
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Bild 9 von 12. Der Wind scheint beim Spass-Event eine Herausforderung gewesen zu sein. Umso schönere Fotos sind entstanden, für die Fotografinnen und Fotografen im Studio sonst eine extra Windmaschine aufbieten müssten. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta.
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Bild 10 von 12. Der ganze kollektive und visuell ansprechende Spass lässt sich natürlich hervorragend auf Social Media verbreiten – «totally instagrammable»! Auch viele Schaulustige waren dabei. Bildquelle: Getty Images/Sarah Tilotta .
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Bild 11 von 12. Gestartet hat alles mit einer Veranstaltung 2013. Heute findet das Event jedes Jahr in vielen Städten auf mehreren Kontinenten statt – hier etwa in Berlin. Mitmachen kann jeder und jede, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Tanzerfahrung. (18.7.2026). Bildquelle: Keystone/EPA/FADI YOUSEF.
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Bild 12 von 12. Kleiner «Spickzettel»: Ein Fan in Sydney hat gar ein passendes «Wuthering Heights»-Choreo-Tattoo mitgebracht. Kate Bush gilt heute als eine der einflussreichsten britischen Musikerinnen. Sie lebt zurückgezogen in England und tritt nur selten öffentlich auf. Bildquelle: Getty Images/Don Arnold.
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