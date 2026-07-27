Bild 8 von 12. Diese Dame hat wohl ein Faible für ausladenden Kopfschmuck – und weicht damit ein wenig vom Vorbild aus dem Musikvideo ab. Denn: Da finden sich nur wenige Blüten, seitlich im Haar. Das Halsband ist aber recht originalgetreu gestaltet.

Bildquelle: Getty Images/Gareth Fuller – PA Images .

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