New York wirbt mit neuem Logo – im Big Apple beisst niemand an

Was ist anders am neuen Logo? «I ❤ NY» (I Love New York) ist eines der berühmtesten und beliebtesten Markenzeichen weltweit. Nun wurde es modernisiert. Mit Emoji, dafür ohne Serifen, soll es im neuen Gewand für den aktuellen Zeitgeist stehen. Wie schon das Original aus den 1970er-Jahren soll es dabei helfen, «schwierige Zeiten zu überwinden», wie die Kampagnenmacher betonen.

Legende: Neuer Slogan für neue Zeiten? Am 20. März wirbt New Yorks Bürgermeister Eric Adams auf dem Times Square für das «We Love NYC». IMAGO / Sipa USA

Die ausladenden Serifen der Schriftart American Typewriter mussten Helvetica weichen. Damit passt sich das Logo typografisch dem Stadtbild an. Inspiriert ist der neue Sinnspruch laut seinem Designer Graham Clifford vom New Yorker U-Bahn-System, dessen Beschriftung seit 1989 in Helvetica gehalten ist.

Statt dem bekannten roten Herz prangt jetzt ein Emojiherz in der Mitte des Logos. Aus «I» wurde «We». Konnte mit dem «I» bisher jeder und jede von sich selbst behaupten, New York zu lieben, zu kennen und Teil der Metropole zu sein, scheint das «We» nun mehr an ein Wir-Gefühl zu appellieren: «Engagieren Sie sich. Machen Sie mit. Seien Sie Teil der Wiedergeburt, die wir in der Stadt und im Staat erleben», so New Yorks Bürgermeister Eric Adams.

Wer hat’s erfunden? Die Ursprünge des ikonischen Marketinglogos liegen in den 1970er-Jahren, in denen es nicht so leicht war, New York zu lieben: Die Stadt war ein Drogensumpf, beinahe bankrott und machte allein durch eine hohe Kriminalitätsrate und grassierenden Versicherungsbetrug von sich reden.

Legende: Milton Glaser (1929-2020) erfand den weltberühmten Slogan «I Love New York» 1977 im Taxi. Die Skizze gehört heute zur Sammlung des MoMA. Getty Images / Corbis / Neville Elder

Um das Image des Big Apple zu retten, beauftragte der Bundesstaat New York seinerzeit die Werbeagentur Wells Rich Greene mit einer Werbekampagne. Für sie visualisierte Milton Glaser 1977 den später berühmten Slogan «I Love New York». Der junge Grafiker und Mitbegründer des New York Magazine bekam für den Auftrag gerade einmal 2’000 Dollar.

Bald entwickelte sich das Logo zum Symbol für New York, Glaser wurde zu einem der weltweit bekanntesten und gefeierten Grafikdesigner. Die Skizze der späteren Designikone gehört heute zur Sammlung des MoMA.

Legende: Darf es ein bisschen grösser sein? Alle lieben New York – und seinen ikonischen Slogan. Der gehört längst zur Sammlung des Museum of Modern Art. Getty Images / Cindy Ord

Eine Stadt, ein ewig gleicher Slogan? Es gibt weltweit Abwandlungen des Slogans: I ❤ Zürich, Berlin oder Paris – jede Stadt scheint den Spruch auf sich münzen zu wollen. Doch so berühmt wie das Original aus New York ist keiner. Bis 2001 fand sich der Schriftzug unverändert auf Tassen und T-Shirts und war ein Klassiker im New Yorker Souvenirgeschäft.

Nur einmal wurde das Originallogo bislang abgewandelt: Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entwarf Glaser selbst eine neue Version seines berühmten Slogans. Er ergänzte den Satz mit «more than ever». Sein grafisches Update umfasste auch einen schwarzen Fleck am unteren Rand des Herzens. Er symbolisiert das eingestürzte World Trade Center.

Legende: New York, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001: das bis dato erste und einzige Mal, dass das berühmte Stadtlogo abgewandelt erschien. Getty Images / Vivane Moos

Wie reagieren die New Yorker auf das neue Logo? New York, seit jeher Speerspitze popkultureller Umbrüche, schien kein Problem mit dem in die Jahre gekommenen Slogan zu haben. Die Reaktionen der New Yorker auf das grafische Update jedenfalls sind verhalten, um nicht zu sagen: vernichtend. In den sozialen Netzwerken fragt man sich: «Gotta love it?»

Auf der offiziellen Website der Kampagne prangt übrigens – Stand 23. März – noch das alte Logo.