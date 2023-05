Unsere Autorin zieht von Deutschland in die Schweiz. Kann ihr eine künstliche Intelligenz Mundart beibringen? Ein Erfahrungsbericht.

Mein neuer Job lässt mich von Deutschland in die Schweiz auswandern. Soll ich hier in Basel deshalb einen Schweizerdeutschkurs besuchen? Schweizerinnen raten mir ab: «Da lernst du nur Baseldytsch».

Dass es noch viele andere Dialekte gibt, habe ich bereits in den ersten Redaktionssitzungen gemerkt: In meinem Kopf verknoten sich Dialekte aus Zürich, Basel und Bern. Ich will die Idiome besser kennenlernen. Schliesslich arbeite ich als Journalistin beim Schweizer Radio und Fernsehen.

Künstliche Dialekt-Vielfalt

Ein Kollege empfiehlt mir eine KI, die Schweizerdeutsch übersetzen kann. Das Schweizer Start-up «Textshuttle» hat sein KI-basiertes Übersetzungsprogramm kürzlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Unternehmen wirbt unter anderem damit, dass seine Software die sprachlichen Eigenheiten der Schweiz abbilden könne. Das will ich testen.

Was ist «Textshuttle»? Box aufklappen Box zuklappen Bislang hat das Schweizer Unternehmen Textshuttle seinen KI-Übersetzungsdienst ausschliesslich Grosskonzernen wie Swiss Life oder Migros Bank zugänglich gemacht. Nun sollen auch Privatpersonen von der KI profitieren, die neben Rätoromanisch und Schweizerdeutsch rund 20 weitere Sprachen übersetzen kann. Laut Samuel Läubli, dem technischen Leiter des Unternehmens, unterscheidet sich Textshuttle vo KI-Übersetzungsprogrammen wie Deepl dadurch, dass grössere Textmengen (nach kostenloser Registrierung: 15'000 Zeichen oder drei Dokumente pro Tag) übersetzt werden können. Der Datenfluss bleibt laut dem Unternehmen auf Schweizer Servern.

Da ich oftmals nicht weiss, wie die gesprochenen Mundartwörter geschrieben werden, beginne ich mit einem berndeutschen Liedtext aus dem Internet: «Alls wo mir id Finger chunnt» von Mani Matter.

Legende: Bei Mani Matter liegt Textshuttle meist richtig. Mit einzelnen Begriffen bekundet das Tool aber noch Mühe. textshuttle.com

Die Übersetzung ins Hochdeutsche hilft mir, den Text besser zu verstehen. Bei einigen Ausdrücken liegt die KI aber falsch: «Verheit» bedeutet nicht «verheitlicht», sondern «kaputtgehen». Und «Bitze» meint «Stücke».

Die KI geht zur Schule

Und nun andersrum. In der Testversion des Übersetzungstools kann ich bei der Sprachausgabe zwischen Berner und Zürcher Dialekt auswählen. Und ich kann mich für «informell» oder «formell» entscheiden.

Ich gebe «Das Kind geht zur Schule» ein. Auf Zürichdeutsch liegt das Programm mit «S Chind gaht» richtig, bestätigen mir Kolleginnen. Allerdings schickt es das Kind «zur» statt «id Schuel».

Legende: Mit einem Klick auf einzelne Wörter erscheinen weitere Übersetzungsvorschläge. So kann man dem Programm nachhelfen. textshuttle.com

Bei der Berner Übersetzung sind «Ds» und «geit» richtig, das typische berndeutsche Wort «Ching» für Kind ist für die Software allerdings nicht erste Wahl. Es erscheint erst im Auswahlfeld mit alternativen Übersetzungsvorschlägen.

Ungünstige Schweizer Datenlage

Laut Unternehmen lernt das Programm auf der Basis vorhandener Sprachressourcen und mit bereits bestehenden Übersetzungen.

Textshuttle arbeitet zum Beispiel mit Whatsapp-Chats, die teilweise eigens erstellt wurden, erklärt Samuel Läubli, der technische Leiter bei Textshuttle. Der Algorithmus leite Begriffe ab und generalisiere sie: «Dieser Prozess ist eine grosse Herausforderung», sagt Läubli, «wir wissen selbst nicht, was das System damit machen wird.»

01:54 Video Versteht Siri Schwizerdütsch? Aus Kultur Webvideos vom 09.12.2019. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Dieser Kunstgriff sei jedoch notwendig, da es im Netz kaum bestehende Übersetzungen für das Schweizerdeutsch gebe. Für französische oder englische Übersetzungen etwa kann das System auf Millionen bestehende Text zugreifen, die auf einer einheitlichen Grammatik und Schreibweise beruhen. In Mundart gibt es solche Texte nicht: Schweizerinnen und Schweizer entscheiden selbst, wie sie schreiben.

Bis eine KI subjektive Eindrücke systematisieren und umfangreich generalisieren kann, wird es wohl noch etwas dauern. Trotzdem: Meine Whatsapp-Nachrichten kann ich jetzt grob übersetzen, ehe ich souverän auf Hochdeutsch zurücktexte.