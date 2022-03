Unicef vergibt das Label «kinderfreundliche Gemeinde» an Orte, in denen Kinder bei der Gestaltung ihrer Lebensräume mitreden können. Solche Gemeinden haben institutionalisierte Gefässe der Kinder- und Jugendmitwirkung wie Kinderräte, Jugendparlamente oder einen regelmässigen Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und dem Gemeinderat. Auch beziehen «Kinderfreundliche Gemeinden» Kinder und Jugendliche verstärkt in Projekte und Prozesse aus der Raumplanung und -entwicklung ein.

Um das Label zu erhalten muss eine Gemeinde Workshops veranstalten und einen Aktionsplan formulieren. Danach wird sie vor Ort evaluiert.