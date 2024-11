Per E-Mail teilen

Jetzt also Europa. Der 77-jährige Sloterdijk, der bislang so ziemlich alle Phänomene der äusseren und inneren Welt durchleuchtet hat, wendet sich in seinem Buch den Charakteristika des europäischen Kontinents zu. Dieser sei zwar eigentlich nur ein «Vorgebirge Asiens, das man zu Unrecht einen Kontinent» nenne. Dennoch habe Europa die Welt über die letzten 500 Jahre massgeblich geprägt.

Legende: Stiftet Orientierung: Peter Sloterdijk blättert im «Buch Europa» einige Lesezeichen für uns auf. Keystone/Peter Schneider

Sloterdijk wäre nicht Sloterdijk, wenn er die Genese Europas und den heutigen Status Quo nicht mit der ihm eigenen Originalität erzählen würde. Er setzt an scheinbar nebensächlichen Ereignissen oder Büchern an, um das Entscheidende des Europäischen herauszuschälen.

Europäer: Die Newcomer und neuen Stars

Der Untertitel des Buches lautet «Lesezeichen im Buch Europa». Diese Lesezeichen sind in erster Linie nicht der Humanismus, der koloniale Kapitalismus, Revolutionen, die Weltkriege und das Friedensprojekt der Nachkriegsära.

Sie sind vielmehr Ergebnisse, die auch in Sloterdijks erstem «Lesezeichen» wurzeln: der opulenten Ehrung des Dichters Francesco Petrarca, der 1341 «durch einen römischen Senator in Anlehnung an ein Ritual der römischen Kaiserzeit, auf dem Kapitol zum poeta laureatus gekrönt» wurde.

Legende: Gestaltwandlerin Europa: Für Peter Sloterdijk ist der Kontinent sowohl «Vorgebirge Asiens» als auch Abbild eines nicht wirklich untergegangenen Römischen Weltreichs. Getty Images/Buyenlarge

Das Ereignis habe den Startpunkt der Entwicklung der nächsten Jahrhunderte eingeläutet: Menschen jenseits aristokratischer Herkünfte konnten fortan auf die grosse Arena treten, die die Welt bedeutet.

«Die neuen Stars der Gelehrsamkeit, der Dichtung, der Rhetorik, der bildenden Künste und der Musik stifteten den Anfangsimpuls eines Zusammenhangs, den man noch nach siebenhundert Jahren als ein komplexes Kontinuum europäischer Individualitätskultur identifiziert.»

Der Newcomer war geboren. Und mit ihm das Streben, das Lernen, das Talente-Schmieden – und die «Erfindung des Erfindungsgeistes». Letzterer hatte nicht nur die industrielle Revolution zufolge, sondern auch Unterdrückung, Kolonialismus, Krieg, Ausbeutung.

Aus dramaturgischer Sicht ist Europa das Wirkungsgebiet von Re-Inszenierungen römischer Befehlssysteme.

Daher müsse man, um Europa zu erfassen, vor allem die «Metamorphosen eines Gebildes verstehen, in dessen Zentrum über Jahrhunderte die imperative Funktion am Werk blieb». Dieses habe seinen Ursprung im Römischen Imperium, das im Kern auch nicht wirklich untergegangen sei, sondern einen «Gestaltwandel» erfahren habe.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Peter Sloterdijk: «Der Kontinent ohne Eigenschaften. Lesezeichen im Buch Europa». Suhrkamp, 2024.

«Aus dramaturgischer Sicht ist Europa das Wirkungsgebiet von Re-Inszenierungen römischer Befehlssysteme», schreibt Sloterdijk. Aus diesen seien «die neuzeitlichen europäischen ‹Staaten› hervorgegangen, zumeist als ‹Nationalstaaten› aufgemacht, mit der Helvetischen Konföderation als bedeutsamer Ausnahme.»

Impulse für ein aufgeklärtes Europa

Und die Europäische Union? Sie sei zwar ein «monströser Grosskörper» mit 27 Organen, eine «politische Improvisation», die inzwischen aber kein Gebaren eines Imperiums an den Tag lege. Vielmehr sei Europa eine Art «Museum», in dem das einst Geschehene ohne Anschluss an die aktuelle Realität besichtigt werde.

31:26 Video Die EU – Weltmacht im Niedergang Aus #SRFglobal vom 06.06.2024. abspielen. Laufzeit 31 Minuten 26 Sekunden.

Sloterdijk suggeriert keine politischen oder moralischen Handlungsanweisungen. Doch er setzt Impulse: «Das aufgeklärte Europa ist so lange am Leben, wie die schöpferischen Leidenschaften die des Ressentiments in Schach halten.»

Beide, Schöpferisches und Ressentiments, ringen heute mehr denn je um die Deutung und politische Schlüsse aus dem Vergangenen und Gegenwärtigen dieses «Kontinents ohne Eigenschaften».