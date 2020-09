Die «KVI» will erreichen, dass Unternehmen, die im Ausland die Umweltstandards oder Menschenrechte verletzen, in der Schweiz angeklagt werden können. Dabei müssen die Opfer beweisen, dass der entstandene Schaden mit dem Geschäft des Unternehmens zusammenhängt, dass die Geschäftspraktiken widerrechtlich waren und dass die Tochterfirma vom Mutterkonzern kontrolliert wird. Dann kann das Opfer in der Schweiz auf Schadenersatz klagen.

Der Gegenvorschlag verlangt ebenfalls, dass die Unternehmen über ihre Praktiken im Ausland Rechenschaft ablegen. Die Unternehmen sollen aber nicht vor Schweizer Gerichten verklagt werden dürfen.

Hinter der KVI stehen unter anderem christliche Hilfswerke wie «Brot für Alle» und «Fastenopfer».