Jürgen Schmidhuber (58) ist seit über 40 Jahren im KI-Bereich tätig und gilt als Pionier der künstlichen Intelligenz: Der aus München stammende Informatik-Professor und Unternehmer arbeitet seit Jahrzehnten daran, eine Maschine zu bauen, die intelligenter ist als er selbst.

Aktuell ist Schmidhuber Scientific Director am Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Usi-Supsi in Lugano (TI). Seit Oktober 2021 arbeitet er zudem als Direktor der KI-Initiative an der saudischen KAUST-Universität.

Er und seine Kolleginnen und Kollegen haben das Rezept für wichtige Computerprogramme erfunden. Konkret fusst beispielsweise das Computer-Übersetzungsprogramm «Google Translate» auf der Erfindung von Schmidhuber. Auch Anwendungen wie Siri oder Alexa basieren auf der Grundlagenforschung von ihm und seinem Team.