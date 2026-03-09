- Bei Christie's in New York wurde Rock'n'Roll-Geschichte versteigert: Instrumente und Devotionalien von den Beatles, Nirvana, Eric Clapton und Bob Dylan kamen unter den Hammer.
- Er gilt als Meister der «radikalen Originaltät»: Der Architekt Smiljan Radić wird mit dem Pritzker-Architekturpreis geehrt – allerdings mit Verzögerung: Jüngst wurde die enge Beziehung von Preis-Repräsentant Tom Pritzker zu Jeffrey Epstein bekannt, was eine Debatte um den Preis ausgelöst hat.
- Wie verschiedene Medien berichten, wird die Sängerin Billie Eilish demnächst ihr Schauspieldebüt auf der grossen Leinwand geben: In der Verfilmung von Sylvia Plaths «The Bell Jar» soll die Sängerin die Hauptrolle übernehmen.
Themen in diesem Liveticker
- Riesige Rock'n'Roll-Auktion bringt über 80 Millionen Dollar ein
- «Radikaler» Meister gewinnt Pritzker-Architekturpreis
- Adaption von Sylvia Plaths «The Bell Jar» mit US-Sängerin geplant
- Leadsänger der US-Rockband Boston an Krebs gestorben
- Philipp Fankhauser nimmt sich eine Auszeit – und sagt Konzerte ab
- Arnold Schwarzenegger bestätigt neuen «King Conan»-Film
- Venedig: Biennale-Einladung für Russland sorgt für Empörung
- Woodstock-Ikone «Country Joe» McDonald gestorben