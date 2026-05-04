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Kulturnews in Kurzform 85 Prozent der US-Museen haben ein Gebäudeproblem

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04.05.2026, 13:41

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Themen in diesem Liveticker

  • Strukturelle Probleme könnten Sammlungen gefährden
  • «Gesichts-Diebstahl»: Schauspielerin verklagt «Avatar»-Regisseur
  • Biennale in Venedig: Demonstration vor dem russischen Pavillon
  • Zürcher Fotopionier René Groebli stirbt 98-jährig
  • Iran nimmt nicht an der Biennale in Venedig teil
  • Blake Lively vs. Justin Baldoni: Prozess abgesagt
  • Wikingermünzen: Norwegischen Schatzsuchern gelingt Sensationsfund
  • Oscar-Academy ändert Regeln für internationale Filme

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 6.5.2026, 8:00 Uhr

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