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Kulturnews in Kurzform 90s-Fans müssen jetzt stark sein: «Barbie Girl»-Band hört auf

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18.05.2026, 13:51

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Themen in diesem Liveticker

  • «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
  • Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
  • Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»

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