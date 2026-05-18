- Aqua, die Band, die auf jeder gut gepflegten 90er-Jahre-Playlist nicht fehlen darf, gab nun das Ende ihrer Konzert-Karriere bekannt.
- Die Stadt Cannes hat einen ihrer öffentlichen Strände nach der französischen Schauspielerin «Brigitte Bardot» benannt.
- Forschende haben in einem mittelalterlichen Manuskript in Rom ein übersehenes Detail entdeckt. In dem Text taucht «Cædmon's Hymn» auf – das älteste bekannte englische Gedicht.
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Themen in diesem Liveticker
- «Barbie Girl»-Band Aqua beendet Konzert-Karriere
- Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
- Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»