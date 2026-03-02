Kultur Gesellschaft & Religion Inhalt Kulturnews in Kurzform - Actor Award für «Sinners»: Ist das Oscars-Rennen wieder offen? Autor: Am Ticker ist Sophie Lichtenstern 02.03.2026, 11:11 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die Actor Awards gelten als Oscars-Vorboten. Der Preis für das beste Kinofilm-Ensemble geht an das Vampir-Drama «Sinners» – und nicht an «One Battle After Another», der bisher so gut wie alle anderen grossen Preise abgeräumt hatte. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche. Themen in diesem Liveticker Vampir-Drama «Sinners» bei «Oscar-Barometer» vorn Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 8:00 Uhr Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Kultur Gesellschaft & Religion