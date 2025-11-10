 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Adele gibt ihr Schauspieldebüt – unter Tom Fords Regie

10.11.2025, 10:53

  • Zwei Jahre lang trat Adele regelmässig in Las Vegas auf, dann legte sie eine Auszeit ein. Jetzt möchte sich die britische Starsängerin erstmals als Schauspielerin versuchen – mit prominenten Kollegen.
  • Ein mit KI erstellter Song, der sich gegen Asylbewerberzentren ausspricht, stürmt in den Niederlanden die Charts – bis ein Protestsong erscheint. Nun ist der KI-Song verschwunden.
  • «Coral Caye»: So nennt sich die paradiesische Privatinsel, auf der Francis Ford Coppola zuletzt regelmässig urlaubte. Damit ist nun Schluss: Nach dem Flop seines jüngsten Filmprojekts ist der Regisseur in Geldnot geraten – und verkauft sein Feriendomizil.
  • Adele wagt den Schritt vor die Kamera
  • Niederlande: KI-Song gegen Asylzentren erreicht Millionen-Streams
  • Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
  • David Szalay gewinnt den Booker-Preis
  • Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»

