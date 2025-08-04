- Adolf Muschg hat den «Ehrenpreis für politische Kultur» von der Hans-Ringier-Stiftung verliehen bekommen – Mit Muschg werde zum ersten Mal ein Schweizer geehrt.
- Seine fotografischen Schwarz-Weiss-Chroniken machten ihn berühmt – nun ist der italienische Fotograf Gianni Berengo Gardin gestorben.
- Aufgrund negativer Reaktionen und wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos will die Galerie Gleis 4 das angekündigte «Trump-am-Kreuz-Kunstwerk» doch nicht am Basler Bahnhof ausstellen. Ja, wo denn dann?
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Adolf Muschg mit «Ehrenpreis für politische Kultur» ausgezeichnet
- Italienischer Meister der Fotografie ist gestorben
- Trump-Kunstwerk: Standortwechsel wegen Sicherheitsrisiko
- Monty-Python-Szenen zieren zehn neue Briefmarken
- Nach längerer Krankheit: Eddie Palmieri mit 88 Jahren verstorben
- Seltene Erstausgabe des «Hobbit» in London versteigert
- Gestürzter Südstaaten-General soll zurück auf den Sockel
- «Pornografische» Meerjungfrau soll weg
- Sean Combs bleibt im Gefängnis – Richter lehnt Kautionspaket ab
- «The Thinker's Burden» warnt vor verheerender Umweltverschmutzung