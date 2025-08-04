 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Adolf Muschg erhält «Ehrenpreis für politische Kultur»

Autor: 

04.08.2025, 10:18

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Adolf Muschg mit «Ehrenpreis für politische Kultur» ausgezeichnet
  • Italienischer Meister der Fotografie ist gestorben
  • Trump-Kunstwerk: Standortwechsel wegen Sicherheitsrisiko
  • Monty-Python-Szenen zieren zehn neue Briefmarken
  • Nach längerer Krankheit: Eddie Palmieri mit 88 Jahren verstorben
  • Seltene Erstausgabe des «Hobbit» in London versteigert
  • Gestürzter Südstaaten-General soll zurück auf den Sockel
  • «Pornografische» Meerjungfrau soll weg
  • Sean Combs bleibt im Gefängnis – Richter lehnt Kautionspaket ab
  • «The Thinker's Burden» warnt vor verheerender Umweltverschmutzung

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 8.8.2025, 7:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)