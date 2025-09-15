- Die Solidarität der irischen Starautorin Sally Rooney mit «Palestine Action» könnte sie ins Visier des britischen Terrorgesetzes bringen – deshalb bleibt die Autorin nun einer Preisverleihung fern.
- Das Gemälde war Jahrzehnte im Familienbesitz: «Büste einer Frau mit Blumenhut». Nun erblickt das relativ unbekannte Werk von Pablo Picasso das Licht der Öffentlichkeit – und kommt unter den Hammer.
- Parallel zum finalen Film von «Downton Abbey» in den Kinos kamen in London einige Requisiten unter den Hammer. Der Erlös in Millionenhöhe geht an einen guten Zweck.
Themen in diesem Liveticker
- Irische Starautorin Sally Rooney streicht sämtliche UK-Auftritte
- Picasso-Expertin über Fund: «Kaum jemand kennt das Gemälde»
- «Downton Abbey»-Requisiten erzielen Rekordsumme
- Jackson Pollock arbeitete mit bedenklicher Farbe
- Alexander Calder bekommt ein eigenes Museum in seiner Heimatstadt
- Hollywood-Star Robert Redford gestorben
- Das ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis
- Israel beim ESC? So ist die Stimmung bei Teilnehmerländern