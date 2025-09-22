 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Arnold Schwarzenegger besucht den Vatikan

22.09.2025, 11:20

  • Der Hollywoodstar besucht den Papst – um übers Klima zu reden
  • Reporterlegende Georg Stefan Troller gestorben
  • KI-Musikflut: Spotify entfernt 75 Millionen Spam-Tracks
  • Opernhaus Zürich ist «Opernhaus des Jahres»
  • «Schwammstadt»-Stararchitekt stirbt bei Flugzeugabsturz
  • Rembrandts «Inspiration» erst nach 400 Jahren entdeckt
  • Taylor Swift: Darum legte sie ihren Südstaaten-Akzent ab
  • Verschollenes Buch von Virginia Woolf erscheint im Oktober
  • Wegen Renovierung: Kulturzentrum Centre Pompidou schliesst
  • Nach Morddrohung: Morrissey sagt US-Konzerte ab

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 26.9.2025, 17:30 Uhr.

