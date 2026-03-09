- Wie verschiedene Medien berichten, wird die Sängerin Billie Eilish demnächst ihr Schauspieldebüt auf der grossen Leinwand geben: In der Verfilmung von Sylvia Plaths «The Bell Jar» soll die Sängerin die Hauptrolle übernehmen.
- Eine unwahrscheinliche Rock'n'Roll-Karriere findet ihr Ende: Tommy DeCarlo, der als grosser Fan der Band die Nachfolge des verstorbenen Boston-Frontmanns antrat, ist im Alter von 60 Jahren an Krebs gestorben.
- Der Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser sagt alle Konzerte bis Ende September 2026 ab. Er begibt sich in eine Therapie, nachdem er «mit einer langjährigen Abhängigkeit» zu kämpfen gehabt habe.
