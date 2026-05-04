- Die Hollywood-Stars Blake Lively und Justin Baldoni haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Lively hatte ihrem «It Ends with Us»-Co-Star sexuelle Belästigung am Filmset vorgeworfen.
- In Norwegen haben zwei Hobby-Schatzsucher rund 3000 Wikinger-Münzen entdeckt – der grösste Schatz seiner Art in dem Land. Die Münzen stammen aus vier Ländern und sind über 1000 Jahre alt.
- Bei der 99. Oscar-Verleihung kommenden März werden neuen Regeln eingeführt, die unter anderem auf internationale Beiträge, Schauspiel-Nominierungen und den Umgang mit KI abzielen.
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Themen in diesem Liveticker
- Blake Lively vs. Justin Baldoni: Prozess abgesagt
- Wikingermünzen: Norwegischen Schatzsuchern gelingt Sensationsfund
- Oscar-Academy ändert Regeln für internationale Filme