- Er wurde als «Superman»–Bösewicht General Zod weltbekannt. Mun ist der britische Schauspieler Terence Stamp im Alter von 87 Jahren gestorben.
- Ein wertvolles Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner ist per Kran aus dem Kanzleramt in Berlin gehievt worden. Es soll bei einer Ausstellung in Bern gezeigt werden. Das Kanzleramt erhält im Gegenzug eine Leihgabe aus der Schweiz.
- Das Internationale Filmfestival in Toronto zeigt eine Doku über den Hamas-Angriff von 2023 nun doch. Dass der Film zuvor kurzzeitig aus dem Programm entfernt wurde, sorgte für Empörung.
Themen in diesem Liveticker
- Schauspieler Terence Stamp ist 87-jährig gestorben
- Gemäldetausch zwischen Berlin und Bern
- Film über den 7. Oktober ist zurück im TIFF-Festivalprogramm
- Filmfestival streicht Doku über Hamas-Angriff aus dem Programm
- Erster Emmy für «Queen B» Beyoncé für Halftime-Weihnachtsshow
- Der Film «Heldin» vertritt die Schweiz im Oscar-Wettbewerb
- Pionierin des Bebop-Gesangs Sheila Jordan ist gestorben
- Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen
- Filmfestival Locarno: Friedenspreis geht an Mohammad Rasulof
- Hessisches Volksmusik-Duo entzweit sich