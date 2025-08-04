- Die britische Comedy-Gruppe Monty Python wurde durch die Komödie «Monty Python’s Life of Brian» oder Sketche wie dem «Ministry of Silly Walk» bekannt. Nun zieren Szenen aus ihrem Werk auch Briefmarken der britischen Royal Mail.
- Eddie Palmieri war ein bahnbrechender US-amerikanischer Latin-Jazz-Pianist, Komponist und Bandleader. Nun ist er im Alter von 88 Jahren in New Jersey verstorben.
- In Grossbritannien wurde eine seltene Erstausgabe von Tolkiens «Der Hobbit» aus dem Jahr 1937 entdeckt. Nun wurde sie für 43'000 Pfund (ca. 46'300 CHF) versteigert.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Monty-Python-Szenen zieren zehn neue Briefmarken
- Nach längerer Krankheit: Eddie Palmieri mit 88 Jahren verstorben
- Seltene Erstausgabe des «Hobbit» in London versteigert
- Gestürzter Südstaaten-General soll zurück auf den Sockel
- «Pornografische» Meerjungfrau soll weg
- Sean Combs bleibt im Gefängnis – Richter lehnt Kautionspaket ab
- «The Thinker's Burden» warnt vor verheerender Umweltverschmutzung
- Kein Platz für Infos zu Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump
- Tejano-Pionier Flaco Jiménez gestorben