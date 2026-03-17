- Der US-amerikanische Schauspieler Nicholas Brendon («Buffy») ist tot. Er ist mit 54 Jahren im Schlaf gestorben, wie seine Familie mitteilt.
- Als flauschige Sammelfiguren weltweit ein Riesenerfolg, soll Labubu nun auch als Filmstar auf der grossen Leinwand durchstarten. Geplant ist eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation.
- Odessa, ein bulgarischer Schwarzmeerort und eine Psychiater-Couch in Rom: Autorin Katerina Poladjan rauscht im Roman «Goldstrand» durch Europa – und wird dafür mit dem Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse geehrt.
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Themen in diesem Liveticker
- Er war «Xander Harris»: «Buffy»-Star Nicholas Brendon ist tot
- Labubu-Film von «Paddington»-Regisseur geplant
- Katerina Poladjan überzeugt mit ihrem Roman «Goldstrand»
- Spacey-Prozess wird nach aussergerichtlicher Einigung ausgesetzt
- «Heldin» wird mit neuem «Box Office Quartz» ausgezeichnet
- Verharmlost dieser ESC-Song die Gefahren einer Sexualpraktik?