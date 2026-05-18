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Kulturnews in Kurzform Cannes hat einen «Brigitte-Bardot-Strand»: Vor allem Hunde freuts

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18.05.2026, 13:51

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Themen in diesem Liveticker

  • Strand an der Côte d’Azur in «Brigitte Bardot» umbenannt
  • Forschende über den Fund: «Wir trauten unseren Augen nicht»

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