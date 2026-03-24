 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Comic-Pionier Hermann mit 87 Jahren gestorben

Autor: 

24.03.2026, 13:46

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
  • Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
  • Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)