- Der Belgische Comic-Zeichner Hermmann ist tot. Der Schöpfer von «Jeremiah» und «Comanche» veröffentlichte 120 Alben und galt als prägende Figur der frankobelgischen BD.
- Mit Songs wie «Sapore di sale» wurde er international bekannt – nun ist der italienische Liedermacher Gino Paoli im Alter von 91 Jahren verstorben.
- Wim Wenders (80) erhält am 29. Mai in Berlin den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Der deutsche Regisseur sei eine «Ikone des Weltkinos», so die Jury.
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Themen in diesem Liveticker
- Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt