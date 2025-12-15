- Musiker Malte Pittner, Mitgründer von Deichkind und später Gitarrist bei Texas Lightning, ist nach langer Krankheit am 9. November im Alter von 47 Jahren gestorben.
- Sie war die einzige Frau, die in der Band von Miles Davis engagiert war – und widmete sich später eigenen Projekten. Nun ist die Multi-Instrumentalistin Marilyn Mazur 70-jährig gestorben.
- Die Macher der beliebten Comic-Serie «Die Simpsons» haben dem Baby Maggie eine prominente Stimme verliehen – diesmal ist es die von Schauspielerin Lindsay Lohan.
