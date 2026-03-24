- Mit Songs wie «Sapore di sale» wurde er international bekannt – nun ist der italienische Liedermacher Gino Paoli im Alter von 91 Jahren verstorben.
- Wim Wenders (80) erhält am 29. Mai in Berlin den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Der deutsche Regisseur sei eine «Ikone des Weltkinos», so die Jury.
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Themen in diesem Liveticker
- «Sapore di sale»-Komponist Gino Paoli mit 91 Jahren gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt