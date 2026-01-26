- Sal Buscema war einer der letzten noch lebenden Comic-Schöpfer, dessen Karriere bis ins «Silver Age» der 1960er-Jahre reicht. Nun ist der Künstler im Alter von 89 Jahren gestorben.
- Das neue Album von US-Rapper Kanye West, bürgerlich Ye, soll am Freitag erscheinen. Kurz zuvor entschuldigt sich der Skandal-Musiker mittels Zeitungsannonce für seine antisemitischen Aussagen.
- Aus Protest gegen die aktuelle US‑Politik und die Nähe von Jeff Bezos zum US-Präsidenten zieht Neil Young seine Musik von Amazon zurück. In Grönland ist sie dagegen bald gratis.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Legendärer Comiczeichner stirbt mit 89 Jahren
- Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äusserungen
- Neil Young verschenkt sein musikalisches Werk an Grönland
- Streik legt Louvre erneut lahm
- Robbie Williams stürzt die Beatles vom Thron