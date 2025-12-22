- Ende der 1950er-Jahre war sie eine aufstrebende Schauspielerin – doch ihr Vertrag bei 20th Century Fox wurde nicht verlängert, da die Schwedin May Britt eine damals sogenannte «Mischehe» mit Samuel Davis Jr. einging. Nun ist sie in Los Angeles gestorben.
- Die Schweizer Mezzosopranistin Yvonne Naef ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben. Für ihre dramatischen, spätromantischen Opernrollen wurde sie international gefeiert.
- London ist um zwei neue Selfie-Spots reicher: Banksy hat wieder zugeschlagen und gleich an zwei Orten in der Metropole seine Spuren hinterlassen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
