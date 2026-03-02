 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Die Toten Hosen kündigen letztes Studioalbum an

02.03.2026, 11:11

  • Die Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen hat für Mai ein neues Album angekündigt. Es wird ihr «letztes reguläres Studioalbum» sein. Auch eine grosse Tour ist geplant.
  • Die Actor Awards gelten als Oscars-Vorboten. Der Preis für das beste Kinofilm-Ensemble geht an das Vampir-Drama «Sinners» – und nicht an «One Battle After Another», der bisher so gut wie alle anderen grossen Preise abgeräumt hatte.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Auf finales Album und Bonusalbum folgt eine grosse Hosen-Tournee
  • Vampir-Drama «Sinners» bei «Oscar-Barometer» vorn

Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 8:00 Uhr

