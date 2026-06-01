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Kulturnews in Kurzform Die wohl berühmteste Banane der Kunstwelt wurde gestohlen

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01.06.2026, 11:25

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Themen in diesem Liveticker

  • Millionenschwere Banane ist in Frankreich verschwunden
  • Sie war George Lucas' «Geheimwaffe der Postproduktion»

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 1.6.2026, 16:30 Uhr

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