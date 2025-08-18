Kultur
Gesellschaft & Religion
Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Diese Kunstwerke missfallen Trump
Autor:
Am Ticker ist Tino Gerdesius
18.08.2025, 10:28
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Das Weisse Haus hat eine veröffentlicht, die Trump offenbar gerne verbannen würde. Darauf finden sich Werke zu den Themen Liste mit Bildern und Ausstellungen in den Smithsonian-Museen Sklaverei und Einwanderung. Erstmals seit 25 Jahren sind vor Alexandria wieder archäologische Fundstücke aus dem Mittelmeer gehoben worden. Die Funde untermauern die Theorie von der versunkenen antiken Stadt Thonis-Heraklion. Dem Tod von der Schippe gesprungen: Das Begräbnismuseum im hessischen Kassel stand vor dem Aus. Nach einer Finanzierungszusage scheint das drohende Ende für das , aber abgewendet. Museum, das sich dem Tod verschrieben hat Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
Kulturkampf um Werke und Ausstellungen in den Smithsonian-Museen
Alexandria: Gehören die Funde zu einer versunkenen Stadt?
Museum der Sterbekultur darf weiterleben
Ein «Goldenes Auge» für Wagner Moura
20-Millionen-Dollar-Geige von Paganini wird in London erklingen
Der Eurovision Song Contest 2026 findet in Wien statt
Dorothee Elmiger und Jonas Lüscher auf Buchpreis-Longlist
Das neue Kernteam der Documenta 16 ist weiblich
Stuntman-Legende Ronnie Rondell Jr. ist tot
Er schuf das 007-Logo: Grafikdesigner Joe Caroff ist gestorben
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 22.8.2025, 17:30 Uhr
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Kultur
Gesellschaft & Religion