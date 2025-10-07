- Rammstein-Sänger Till Lindemann soll zum Leipziger Opernball kommen. Die Einladung ist für viele ein Affront. Doch die Veranstalter verteidigen die Entscheidung.
- 660'000 Unterschriften – und doch kein Gehör: Spaniens Parlament verweigert einer Anti-Stierkampf-Initiative die Debatte.
- Eine neue Attraktion in der Attraktion: Das Kolosseum in Rom macht ab Ende Monat einen unterirdischen Geheimgang – den «Gang des Commodus» – erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Kritik an Lindemann als Stargast: «Was ist falsch bei euch?»
- Streit um spanischen Stierkampf: Debatte vorbei, bevor sie begann
- Unterirdischer Gang des Commodus: Besucher dürfen bald eintreten
- Hollywood-Stars bringen alte Protestbewegung zurück
- Taylor Swift erobert die Leinwand