Themen in diesem Liveticker
- Die Liste der wichtigsten Emmy Awards-Preisträger
- Netflix-Hit «Adolescence» gewinnt Emmy für beste Miniserie
- Standing Ovations für Colbert zum Emmy-Auftakt
- Serie «The Studio» schreibt Award-Geschichte
- Die brasilianische Jazzlegende Hermeto Pascoal ist verstorben
- Ein Hobbit als Chef der US-Schauspielgewerkschaft
- Auch die Niederlande sind nicht beim ESC dabei, wenn Israel kommt
- Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
- Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
- ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist