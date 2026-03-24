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Kulturnews in Kurzform Erling Haaland kauft teuerstes Buch Norwegens – und verschenkt es

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24.03.2026, 13:46

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Themen in diesem Liveticker

  • Norwegischer Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
  • Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
  • Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
  • Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt

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