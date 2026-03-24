- Erling Haaland sorgt für Aufsehen – nicht mit Toren, sondern mit einem seltenen Buchschatz: Für 1.3 Millionen Kronen (knapp 106 000 Franken) kaufte der norwegische Fussballstar eine Ausgabe der «Königssagen» von 1594 und schenkte sie der Bibliothek in seiner Heimatstadt, damit sie für alle zugänglich bleibt.
- Der Belgische Comic-Zeichner Hermmann ist tot. Der Schöpfer von «Jeremiah» und «Comanche» veröffentlichte 120 Alben und galt als prägende Figur der frankobelgischen BD.
- Mit Songs wie «Sapore di sale» wurde er international bekannt – nun ist der italienische Liedermacher Gino Paoli im Alter von 91 Jahren verstorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Norwegischer Fussballstar Haaland kauft Buch für 106'000 Franken
- Comic-Zeichner Hermann stirbt mit 87 Jahren
- Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist gestorben
- Regisseur Wim Wenders wird als «Ikone des Weltkinos» geehrt