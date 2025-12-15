 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Erneuerer des Balletts»: Der Choreograf Hans van Manen ist tot

15.12.2025, 08:56

  • Der Choreograf Hans van Manen ist tot
  • Oscars: Youtube erwirbt die weltweiten Streaming-Rechte
  • Berliner Filmikone: Rosa von Praunheim ist 83-jährig gestorben
  • «Heldin» mit Leonie Benesch auf Oscar-Shortlist
  • Sarkozys Gefängnisbuch laut Verlag fast 100'000 Mal verkauft
  • Nach Konzert: Bewährungsstrafe für türkische Popband «Manifest»
  • Deichkind-Mitgründer Malte Pittner stirbt mit nur 47 Jahren
  • Jazzmusikerin und Perkussionistin Marilyn Mazur gestorben
  • Lindsay Lohan: « Teil dieser Familie zu sein, ist ein Traum»
  • Hollywood-Regisseur Rob Reiner wohl Opfer eines Gewaltverbrechens

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 15.12.2025, 08:00 Uhr

