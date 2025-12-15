- Er galt als neoklassischer Tanzgrossmeister und einer der grossen Erneuerer des zeitgenössischen Balletts. Nun ist der Choreograf Hans van Manen im Alter von 93 Jahren gestorben.
- Bisher strahlte der Sender ABC die jährliche Oscars-Zeremonie aus. Ab 2029 und bis 2033 wird das Videoportal Youtube die weltweiten Rechte für das Streaming der Oscars innehaben.
- Rosa von Praunheim war Künstler, Filmemacher, aber immer auch Aktivist. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.
- «Heldin» mit Leonie Benesch auf Oscar-Shortlist
- Sarkozys Gefängnisbuch laut Verlag fast 100'000 Mal verkauft
- Nach Konzert: Bewährungsstrafe für türkische Popband «Manifest»
- Deichkind-Mitgründer Malte Pittner stirbt mit nur 47 Jahren
- Jazzmusikerin und Perkussionistin Marilyn Mazur gestorben
- Lindsay Lohan: « Teil dieser Familie zu sein, ist ein Traum»
- Hollywood-Regisseur Rob Reiner wohl Opfer eines Gewaltverbrechens