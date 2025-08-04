 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Erstausgabe des «Hobbit» – für 43'000 Pfund versteigert

04.08.2025, 10:18

  • Seltene Erstausgabe des «Hobbit» in London versteigert
  • Gestürzter Südstaaten-General soll zurück auf den Sockel
  • «Pornografische» Meerjungfrau soll weg
  • Sean Combs bleibt im Gefängnis – Richter lehnt Kautionspaket ab
  • «The Thinker's Burden» warnt vor verheerender Umweltverschmutzung
  • Kein Platz für Infos zu Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump
  • Tejano-Pionier Flaco Jiménez gestorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 4.8.2025, 07:00 Uhr

