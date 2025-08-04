- In Grossbritannien wurde eine seltene Erstausgabe von Tolkiens «Der Hobbit» aus dem Jahr 1937 entdeckt. Nun wurde sie für 43'000 Pfund (ca. 46'300 CHF) versteigert.
- Vor fünf Jahren wurde die Statue eines Südstaatengenerals bei den Black-Lives-Matter-Protesten gestürzt. Die Trump-Administration will sie nun in Washington wieder aufstellen lassen.
- Eine 14 Tonnen schwere Meerjungfrauenstatue sorgt in Dänemark für Aufsehen: Sie soll von der Festung Dragør in Kopenhagen entfernt werden, nachdem sie unter anderem als «hässlich und pornografisch» bezeichnet wurde.
