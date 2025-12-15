- Die ESC-Liste für 2026 ist komplett: 35 Länder werden am kommenden Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen.
- Ein Moskauer Gericht hat die feministische Kunstgruppe «Pussy Riot» als «extremistisch» eingestuft. Zuvor waren die Mitglieder wegen Kritik am Krieg bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden.
- Rob Reiner, Regisseur von «Harry und Sally» und «Stand By Me», und seine Frau Michele Singer wurden tot in ihrem Haus gefunden. Die Polizei spricht von einem offenbaren Gewaltverbrechen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Hollywood-Regisseur Rob Reiner wohl Opfer eines Gewaltverbrechens
- 35 Länder nehmen am ESC 2026 in Wien teil
- Russland verbietet Kunstkollektiv «Pussy Riot»