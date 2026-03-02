Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Fahren unter Einfluss? Britney Spears in Kalifornien festgenommen
Autor:
Am Ticker ist Tino Gerdesius
02.03.2026, 11:11
- Unterwegs in Schlangenlinien und mit hohem Tempo: Sängerin Britney Spears wurde von der kalifornischen Highway-Polizei festgenommen. Der Verdacht: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen.
- Das Filmstudio Warner Bros. hat einem Bericht zufolge einen Kinofilm zur Erfolgsserie «Game of Thrones» in Arbeit. Ob das Projekt umgesetzt wird, sei aber noch nicht ganz sicher.
- Für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 wurden 98 Titel eingereicht. Nun ist die Shortlist bekanntgeben worden. Das sind die fünf Nominierten.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
-
Britney Spears mit «Anzeichen einer Beeinträchtigung» am Steuer
-
Fans können sich womöglich auf «Game of Thrones»-Film freuen
-
Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026: die Nominierten
-
Widerstand gegen geplantes Kanye-West-Konzert in Marseille
-
Wichtigster Schweizer Kabarettpreis für einen kritischen Denker
-
Die Berlinale-Wogen sind fürs erste geglättet
-
Eintritt zum Trevi-Brunnen: Roms umstrittener Plan zahlt sich aus
-
Cascio-Geschwister werfen Michael Jackson Missbrauch vor
-
Luftangriff in Teheran: Unesco‑Welterbe Golestanpalast beschädigt
-
Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt
Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 17:30 Uhr