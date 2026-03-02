 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Fahren unter Einfluss? Britney Spears in Kalifornien festgenommen

Autor: 

02.03.2026, 11:11

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Britney Spears mit «Anzeichen einer Beeinträchtigung» am Steuer
  • Fans können sich womöglich auf «Game of Thrones»-Film freuen
  • Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026: die Nominierten
  • Widerstand gegen geplantes Kanye-West-Konzert in Marseille
  • Wichtigster Schweizer Kabarettpreis für einen kritischen Denker
  • Die Berlinale-Wogen sind fürs erste geglättet
  • Eintritt zum Trevi-Brunnen: Roms umstrittener Plan zahlt sich aus
  • Cascio-Geschwister werfen Michael Jackson Missbrauch vor
  • Luftangriff in Teheran: Unesco‑Welterbe Golestanpalast beschädigt
  • Bild von 1633 zweifelsfrei als Rembrandt-Werk bestätigt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur Nachrichten, 2.3.2026, 17:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)