- Der Renaissance-Künstler Albrecht Dürer ist der berühmteste Sohn der deutschen Stadt Nürnberg. Nun erfährt er eine Ehrung der anderen Art: Sein Motiv des Feldhasen wird ab nächstem Jahr eine Fussgängerampel zieren.
- Modeikone Papst: Nach der «New York Times» zählt nun auch das Modemagazin «Vogue» den Heiligen Vater zu den stilvollsten Persönlichkeiten des Jahres. Besonders ein Outfit imponierte der Fashion-Redaktion.
- Er galt als neoklassischer Tanzgrossmeister und einer der grossen Erneuerer des zeitgenössischen Balletts. Nun ist der Choreograf Hans van Manen im Alter von 93 Jahren gestorben.
Themen in diesem Liveticker
- Nürnberg setzt auf Ampel mit Dürer-Hasen
- «Vogue» erhebt Papst zur Stil-Ikone
- Der Choreograf Hans van Manen ist tot
- Oscars: Youtube erwirbt die weltweiten Streaming-Rechte
- Berliner Filmikone: Rosa von Praunheim ist 83-jährig gestorben
- «Heldin» mit Leonie Benesch auf Oscar-Shortlist
- Sarkozys Gefängnisbuch laut Verlag fast 100'000 Mal verkauft
- Nach Konzert: Bewährungsstrafe für türkische Popband «Manifest»
- Deichkind-Mitgründer Malte Pittner stirbt mit nur 47 Jahren
- Jazzmusikerin und Perkussionistin Marilyn Mazur gestorben