Kulturnews in Kurzform Francis Ford Coppola verkauft Privatinsel nach «Megalopolis»-Flop

10.11.2025, 10:53

  • Coppola verkauft Insel in Belize für 1.8 Millionen Dollar
  • David Szalay gewinnt den Booker Prize
  • Die Fantastischen Vier nehmen den «letzten Bus»

Radio SRF 2 Kultur, 11.11.2025, 7 Uhr

