- Die Figur Neytiri im Film «Avatar» hatte für Regisseur James Cameron ein reales Vorbild: die Schauspielerin Q’orianka Kilcher. Die hat nun Klage eingereicht – wegen «Gesichts-Diebstahls».
- Rücktritt der Jury, Drohungen von EU-Seite und nun lautstarke Demonstrationen: Die Kunstbiennale von Venedig eröffnet am Samstag in angespannter Atmosphäre.
- Der Zürcher Fotograf René Groebli galt als innovativ und experimentierfreudig schaffender Künstler. Nun ist er mit 98 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben.
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Themen in diesem Liveticker
- James Cameron: «Das ist tatsächlich ihr unteres Gesicht»
- Demonstration vor dem russischen Pavillon
- Zürcher Fotopionier René Groebli stirbt 98-jährig
- Iran nimmt nicht an der Biennale in Venedig teil
- Blake Lively vs. Justin Baldoni: Prozess abgesagt
- Wikingermünzen: Norwegischen Schatzsuchern gelingt Sensationsfund
- Oscar-Academy ändert Regeln für internationale Filme