Kulturnews in Kurzform «Habe den Realitätsbezug verloren»: Kanye Wests Entschuldigung

26.01.2026, 11:05

Themen in diesem Liveticker

  • Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äusserungen
  • Neil Young verschenkt sein musikalisches Werk an Grönland
  • Streik legt Louvre erneut lahm
  • Robbie Williams stürzt die Beatles vom Thron

